EPA entrega Q61 mil para becas de albañilería en Guatemala

EPA realizó el primer desembolso de Q61,576.46 a la organización Hábitat para la Humanidad Guatemala como parte del programa "Ayudar es Sencillo", fondos que serán destinados al proyecto "Manos a la Obra".

El aporte proviene de las donaciones voluntarias que los clientes realizan en las cajas de las tiendas EPA. Cada contribución se integra a una bolsa de fondos que se canaliza hacia iniciativas sociales en el país.

"Manos a la Obra" busca ampliar el acceso a formación técnica en albañilería mediante la entrega de cien becas completas dirigidas a personas mayores de edad en Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala.

El programa está orientado a hombres y mujeres interesados en fortalecer sus habilidades dentro del sector construcción.

“ Este primer desembolso refleja que, cuando sumamos esfuerzos, logramos generar oportunidades que impactan positivamente a las familias guatemaltecas. ” Vladimir Osorio , representante de EPA Guatemala.

Por su parte, Irene Velásquez, gerente de Voluntariado de Hábitat para la Humanidad Guatemala, explicó que el respaldo permitirá ampliar el acceso a formación técnica y facilitar que los participantes desarrollen competencias prácticas que contribuyan a su estabilidad laboral.

Cómo aplicar a las becas

Las personas interesadas en participar en el programa de capacitación podrán postularse a las becas que se impartirán en Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala.

Entre los requisitos para aplicar se encuentran:

Ser mayor de edad

Saber leer y escribir

Presentar DPI

Presentar carta laboral (no indispensable)

Contar con al menos dos años de experiencia en albañilería

Residir en Quetzaltenango o Ciudad de Guatemala

Los interesados pueden conocer más detalles y completar el proceso de inscripción en el enlace de Becas para Albañiles 2026: Certificate y crecé con Hábitat disponible en el sitio web de Hábitat para la Humanidad Guatemala.

La campaña de recaudación del programa "Ayudar es Sencillo" permanecerá activa durante un año en las cinco tiendas EPA del país, con el objetivo de continuar reuniendo fondos para iniciativas de formación y desarrollo comunitario.