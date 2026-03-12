Versión Impresa
Calor y viento se espera para este viernes 13 de marzo

  • Por Jessica González
12 de marzo de 2026, 15:48
El día estará cálido, pero con viento. (Foto: Shutterstock)

El viento seguirá soplando en el centro, oriente y occidente del país.

Para el amanecer de este viernes 13 de marzo se espera frío y nublados, sobre todo del norte al centro del territorio nacional.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), no se descartan lloviznas en el Norte y Caribe.

Durante toda la mañana habrá calor, pero también se prevé viento norte moderado en Altiplano Central, Valles de Oriente y Occidente.

Se espera que los nublados persistan en regiones del Norte y Caribe, con lluvias. No se descarta en la tarde nublados locales y lluvias aisladas en suroccidente, cadena volcánica y centro.

Por la noche bajará levemente la temperatura.

