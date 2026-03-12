Calor y viento se espera para este viernes 13 de marzo

El viento seguirá soplando en el centro, oriente y occidente del país.
Para el amanecer de este viernes 13 de marzo se espera frío y nublados, sobre todo del norte al centro del territorio nacional.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), no se descartan lloviznas en el Norte y Caribe.
Durante toda la mañana habrá calor, pero también se prevé viento norte moderado en Altiplano Central, Valles de Oriente y Occidente.
Se espera que los nublados persistan en regiones del Norte y Caribe, con lluvias. No se descarta en la tarde nublados locales y lluvias aisladas en suroccidente, cadena volcánica y centro.
Por la noche bajará levemente la temperatura.