CSU resuelve impugnaciones y confirma elección de magistrados para la CC

El CSU confirmó la elección del magistrado titular y suplente ante la CC designados por la USAC.

La designación de Julia Marisol Rivera, como magistrada titular, y José Luis Aguirre Pumay, como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), quedaron firme por el Consejo Superior Universitario (CSU).

La decisión del CSU se dio este 12 de marzo al rechazar una serie de impugnaciones que objetaban la elección efectuada el pasado 16 de febrero, a puerta cerrada, en el Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala.

Los amparos

Es de resaltar que la confirmación de Rivera y Aguirre Pumay como los ungidos de la Universidad de San Carlos (USAC) no está relacionado con las acciones legales que aún quedan pendientes.

Al momento suman más de cinco las acciones de amparo que objetan la designación efectuada por la USAC.

La resolución del CSU no está relacionada con otras acciones pendientes de ser resueltas por la CC o las instancias correspondientes. (Foto: Archivo/Soy502)

Pese a una serie de manifestaciones que se efectuaron en las afueras de las instalaciones del hotel en donde se llevaría a cabo la elección del magistrado titular y suplente de la CC por la USAC, el CSU efectuó dicha elección con la ausencia de algunos consejeros.

En esta elección es de resaltar que Rivera obtuvo 23 votos válidos de los 39 integrantes del CSU presentes, 10 votos más que la actual magistrada titular de la CC Leyla Lemus, quien compitió por un período más en el máximo órgano en materia constitucional.

La elección del CSU estuvo precedida de en proceso de postulación en la que se presentaron 14 expedientes, entre los que sobresalió el entregado por la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien le apuntó, en primera instancia a la CC por la USAC.