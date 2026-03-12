Rechazan construcción de cárcel de máxima seguridad en Izabal

-

Pobladores de Morales, Izabal, expresaron en el Congreso su rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en una zona agrícola del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Firman convenio que viabiliza la construcción de cárcel de máxima seguridad

Representantes comunitarios de Morales, Izabal, acudieron este jueves al Congreso de la República para manifestar su desacuerdo con la posible construcción de una cárcel de máxima seguridad en ese municipio, un área que, según indicaron, se caracteriza por su actividad agrícola y por el comercio fronterizo con Honduras y Belice.

Pobladores de Morales, Izabal, expresaron en el Congreso su rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en una zona agrícola del municipio. (Foto: Cortesía/Soy502)

Cárcel de máxima seguridad

Por su parte el director de la PNC, David Boteo, explicó que la citación tenía como objetivo escuchar las inquietudes de los pobladores ante el proyecto. "El día de hoy fuimos citados por la diputada Thelma Ramírez al Congreso de la República en relación con la construcción de la cárcel de máxima seguridad en el municipio de Morales, Izabal", indicó.

Boteo señaló que durante la reunión varios asistentes expresaron su inconformidad con la ubicación propuesta para el centro penitenciario. "Algunos de ellos manifestaron la inconformidad porque se construya la cárcel en ese municipio y en el departamento en sí", afirmó.

El director de la PNC, David Boteo, señaló que durante la reunión varios asistentes expresaron su inconformidad con la ubicación propuesta para el centro penitenciario. pic.twitter.com/IwGe1yreAA — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 12, 2026

Además, agregó que la decisión final corresponde al Ejecutivo y resaltó la importancia de mantener espacios de diálogo. "Es una decisión que está a cargo del señor Presidente de la República de Guatemala. Es importante que esta mesa de diálogo continúe para llegar a un buen consenso", señaló.

Por su parte, el viceministro de la Defensa Nacional, Germán Molina, explicó que el proyecto aún se encuentra en fase de análisis técnico y que se realizan estudios previos antes de tomar cualquier decisión. "Nosotros no es que nos den la orden y vayamos corriendo a empezar los trabajos sin analizar y sin efectuar los estudios correspondientes", señaló.

Mientras tanto, la comunidad expresa su rechazo a la construcción de esta cárcel de máxima seguridad en el sector. pic.twitter.com/Fyigpk9Cf6 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 12, 2026

El funcionario detalló que actualmente se desarrollan distintos análisis relacionados con la viabilidad del proyecto."Tenemos estudios de impacto territorial, análisis de riesgos, accesibilidad logística y otras condiciones técnicas. Esos estudios se están organizando y todavía no nos han entregado los resultados", indicó.

El viceministro de la Defensa Nacional, Germán Molina, explicó que el proyecto aún se encuentra en fase de análisis técnico y que se realizan estudios previos antes de tomar cualquier decisión. pic.twitter.com/jvW33wilDG — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 12, 2026

Asimismo, aseguró que la construcción de una infraestructura de este tipo requiere evaluaciones previas para garantizar su seguridad y viabilidad. "Todos esos estudios se realizan antes de iniciar la construcción de una estructura de estas dimensiones", afirmó.

Molina también señaló que dentro de los análisis se contemplan aspectos geográficos, estratégicos y medidas de seguridad. "Se evalúan las dimensiones geográficas, la viabilidad técnica, la distancia estratégica respecto a centros urbanos y también medidas de mitigación y protocolos de seguridad perimetral", explicó.

Además, aseguró que uno de los criterios técnicos es evitar áreas con riesgo de inundación. "No vamos a utilizar áreas en las que haya historia o indicios de que puedan existir inundaciones", afirmó.

Desacuerdos

Durante la reunión también participó el alcalde de la Municipalidad de Morales, Izabal, Mynor Portillo, quien señaló que hasta el momento no ha sostenido comunicación directa con el Ministerio de Gobernación sobre el proyecto. "Tampoco he tenido la oportunidad de ver de frente al señor Ministro de Gobernación y poder hablar con él con todo respeto, sin pelea, porque nosotros no queremos ir a pelear", expresó.

El alcalde de Morales, Mynor Portillo, quien señaló que hasta el momento no ha sostenido comunicación directa con el Ministerio de Gobernación sobre el proyecto. pic.twitter.com/s6Ys1oooCR — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 12, 2026

Portillo también manifestó su preocupación por la falta de información directa hacia las autoridades municipales por parte de Gobernación. "Hoy me voy desilusionado", expresó al finalizar su intervención.

Durante la reunión también participaron pobladores del municipio. Una pobladora que se identificó como Ana Berta expresó su rechazo al proyecto y denunció supuestos trabajos preliminares en terrenos de parceleros. "No veo bien lo de la cárcel, no lo acepto. Me duele mucho que las autoridades llegaran y dañaran a mis compañeros parceleros", expresó.

Rechazan construcción de cárcel de máxima seguridad en Izabal. pic.twitter.com/m69e8e9sq7 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 12, 2026

También aseguró que en el área ya se han observado máquinas realizando movimientos de tierra. "Ya están 16 máquinas allá. Aquí dicen que todavía están examinando, pero yo siento que ya están aplanando para hacer la obra", afirmó.

La diputada Thelma Ramírez explicó que el objetivo del encuentro fue escuchar a las comunidades y analizar la viabilidad del proyecto antes de avanzar en una decisión definitiva. pic.twitter.com/EIan8Qx8MU — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 12, 2026

Karina, otra de las asistentes, también expuso su preocupación por la seguridad y aseguró que ya enfrenta problemas de extorsión debido a su actividad comercial.

Bajo este contexto, Boteo explicó que una de las preocupaciones planteadas por los pobladores es el posible impacto en la seguridad del departamento. "Ellos argumentaban que al trasladar un centro carcelario a un departamento también se trasladan temas como la violencia, las extorsiones, los homicidios y otros delitos vinculados", indicó.

Desde el Congreso

Por su parte la diputada Thelma Ramírez explicó que el objetivo del encuentro fue escuchar a las comunidades y analizar la viabilidad del proyecto antes de avanzar en una decisión definitiva. "Nosotros no nos oponemos a que se construya una cárcel, pero se tiene que hacer un análisis responsable del lugar donde se pretende ubicar", expresó.

La legisladora también advirtió que el área donde se plantea el proyecto es una zona productiva que genera empleo y exportaciones agrícolas. "Es una zona agrícola donde se produce banano que se exporta a Europa y Estados Unidos, además de otros cultivos". Estas fuentes de empleo también podrían verse afectadas", señaló.

“ Nosotros no nos oponemos a que se construya una cárcel, pero se tiene que hacer un análisis responsable del lugar donde se pretende ubicar ” Thelma Ramírez Diputada

Al finalizar la reunión, autoridades y representantes comunitarios coincidieron en la necesidad de continuar el diálogo y revisar los estudios técnicos para evaluar la viabilidad del proyecto y las preocupaciones planteadas por los pobladores.

La reunión fue convocada y presidida por la diputada Thelma Ramírez, del partido VAMOS, y contó con la participación de autoridades del Sistema Penitenciario, Ejército de Guatemala, Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Policía Nacional Civil (PNC), así como alcaldes, representantes comunitarios, comerciantes y empresarios del departamento.