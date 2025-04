Copa del Rey: Rüdiger pierde la cabeza, lanza objeto e intenta agredir al árbitro

-

Antonio Rüdiger terminó la final de la Copa del Rey de la peor manera: lesionado, expulsado por intentar agredir al árbitro y con la derrota de su equipo, el Real Madrid.

Rüdiger dejó una de las peores escenas de la vibrante final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona, que terminó con la victoria blaugrana luego de 120 minutos de juego.

El defensa alemán intentó agredir al árbitro central, Ricardo de Burgos Bengoetxea, al final del segundo tiempo extra cuando ya se encontraba en el banco.

Todo ocurrió en el último minuto de juego. El árbitro pitó una falta, luego de un manotazo de Mbappé en ataque a Eric García, cuando el resultado ya estaba 2-3 en contra del Real Madrid.

La banca de los blancos, frente a donde ocurrió la jugada, protestó de inmediato, pero Rüdiger lanzó una bolsa con hielo al campo intentando darle al árbitro, imagen que mostró la repetición de la señal de televisión.

De inmediato, de Burgos Bengoetxea caminó a la banca y expulsó a Rüdiger, quien inmediatamente intentó agredir físicamente al árbitro.

TE PUEDE INTERESAR: Polémica en final de Copa del Rey: Real Madrid asegura que jugará frente al Barcelona

Video

Las imágenes mostraron cómo Rüdiger tuvo que ser contenido hasta por tres jugadores y tres miembros del cuerpo técnico del Real Madrid y pese a ello, el defensor alemán continuó insultando y tratando de lanzarle al árbitro el hielo que tenía colocado en las rodillas.

Rüdiger dejó el campo al minuto 111, luego de jugar cerca de 20 minutos visiblemente lesionado, pero aún dando el máximo esfuerzo para ayudar a su equipo a alcanzar un mejor resultado.

Estas son las imágenes: