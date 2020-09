Al menos cinco aerolíneas reactivarían operaciones en Guatemala

El director de la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, aseguró que, por lo menos hay cinco aerolíneas comprometidas para reactivar operaciones en Guatemala con la reapertura del Aeropuerto Internacional La Aurora, este viernes 18 de septiembre.

En conferencia de prensa, Asturias aseguró que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha pedido a las aerolíneas que los vuelos sean escalonados con el propósito de evitar aglomeraciones, pero el aforo dentro del avión depende de la aerolínea.

No obstante, explicó que Guatemala exigirá una evaluación de síntomas y que porten el resultado de la prueba PCR o de antígeno para Covid-19 en negativo, si no tienen una, deberán hacer cuarentena durante 14 días para confirmar que no son portadores del virus.

Estas recomendaciones se usarán para los visitantes que ingresen al país por tierra o vía aérea y los encargados y responsables de que estas recomendaciones se cumplan son las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Según Asturias, los protocolos se harán públicos en las próximas 48 horas y comentó que no hay restricciones de ingreso para ningún turista, proveniente de ningún país, ya que no es una garantía la prohibición, pues los visitantes podrían hacer escala o pasar por alguna nación con altos índices de contagio.

Además, explicó que los guatemaltecos que salgan de viaje, deberán cumplir con las restricciones o recomendaciones que han establecido los países de destino.