María Corina Machado dice que recibió ayuda de EE.UU. para salir de Venezuela

También agradeció a quienes han arriesgado su vida para que ella pudiera viajar a Oslo, tras más de un año en la clandestinidad.

La entrega del galardón ocurrió en un momento de tensión en Venezuela, de hecho, durante la entrega del premio fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien leyó un discurso en su nombre y recibió el premio, debido a que la galardonada aun no llegaba a la capital de Noruega.

Machado y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ofrecieron una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones de la representación del gobierno noruego en Oslo.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado dijo este jueves en Oslo que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto de 2024, para viajar y recibir el premio Nobel de la Paz.

A pesar de llegar horas después de la premiación, María Corina Machado fue recibida con emoción. (Foto: AFP)

"Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos", dijo Machado al responder a una pregunta de la AFP en una conferencia de prensa

Asimismo, expresó su gratitud en la conferencia de prensa. "Quiero aprovechar tu pregunta para dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contártelo, porque ahora mismo no quiero ponerlos en peligro"

María Corina Machado, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ofrecieron una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 (Foto: AFP)

Machado no ha aparecido en público desde el 9 de enero, cuando encabezó una manifestación en Caracas contra la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato como presidente de Venezuela, Sin embargo decidió salir a saludar a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo.