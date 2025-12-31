Solo fue un susto: Nikola Jokic se lesiona, pero no fue de gravedad

-

El serbio Nikola Jokic dio el susto de la temporada para los Denver Nuggets al abandonar el partido frente al Miami Heat con una lesión en su pierna izquierda que, a pesar de que se temía lo peor, solamente lo tendrá de baja alrededor de un mes.

El pívot de 30 años, en carrera para lograr un cuarto título de mejor jugador (MVP) de la temporada de la NBA, se lesionó en el partido en la cancha de los Miami Heat (derrota de los Nuggets 147-123).

Nikola Jokic



Left knee injury



Best case scenario this is a bone bruise due to a hyper extension.



Worse case, but very possible, is that this is an ACL tear.



Hoping for the best pic.twitter.com/2ZF8T2bvuF — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) December 30, 2025

Su rodilla quedó bloqueada después de que su compañero Spencer Jones le pisara involuntariamente en una acción defensiva en principio anodina. Las imágenes del coloso serbio retorciéndose de dolor en el suelo dispararon las alarmas en la franquicia de Colorado, actualmente tercera de la Conferencia Oeste.

Los Denver Nuggets están teniendo esta temporada numerosos contratiempos con las lesiones. Además de Jokic, en la enfermería del equipo están también Aaron Gordon y Christian Braun, dos piezas clave que contribuyeron al título de 2023, así como Cameron Johnson, fichaje estrella antes de esta temporada.

Hasta ahora, Jokic tenía una media de 29.6 puntos, 12.2 rebotes y 11 asistencias, un ritmo que le convierte en uno de los favoritos al MVP.

La duda ahora está en saber si podrá llegar a 65 partidos disputados en la temporada regular (de los 82 del total), un requisito para poder optar al trofeo, pero sobre todo si regresará bien para colaborar con su equipo en la recta final.