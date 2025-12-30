El actor Tylor Chase rechaza la ayuda y regresa a la calle

El actor debía ser trasladado a un centro de desintoxicación.
A pesar de que la exestrella infantil de Nickelodeon cuenta con el apoyo de su familia, amigos y excompañeros de reparto de Manual de supervivencia escolar de Ned, la situación no ha mejorado.
Tylor Chase fue visto nuevamente en las calles este lunes, luego de haber sido hospitalizado de emergencia.
Chase fue dado de alta antes de tiempo del centro de rehabilitación en el que había sido ingresado gracias al apoyo de su padre y el actor Daniel Curtis Lee.
"Se suponía que debían retenerlo y luego trasladarlo a un centro de desintoxicación que ya habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a ninguno de nosotros", confirmó molesto Shaun Weiss, actor de Los campeones (1992).
Según Weiss, Tylor fue atendido por un equipo de crisis de salud mental luego de que Jacob Harris, dueño de la barbería Shipwreck Barbershop en Riverside, California, solicitara ayuda.
El actor tuvo que haber estado internado de forma involuntaria en un centro psiquiátrico por 72 horas; sin embargo, fue liberado antes de tiempo.