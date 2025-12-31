Arsenal da un golpe de autoridad en la Premier al vencer al Aston Villa

-

Golpe de autoridad del líder: el Arsenal goleó 4-1 al Aston Villa, en Londres, en el partido estrella de la jornada 19 de la Premier League.

Este triunfo permite a los gunners terminar la primera vuelta del campeonato inglés y 2025 en lo más alto de la clasificación, con 45 puntos, distanciándose por ahora con cinco más que el segundo, el Manchester City (40), que el jueves visita al Sunderland.

One more gift to give



Highlights from our 4-1 win over Aston Villa are LIVE, Gooners pic.twitter.com/GW4ybkGgl5 — Arsenal (@Arsenal) December 31, 2025

Pero sobre todo, el cuadro londinense abre un hueco de seis puntos con el tercero de la clasificación, precisamente el Aston Villa (con 39), que antes de este partido había encadenado ocho partidos seguidos en la liga inglesa.

El Arsenal consigue además vengarse de un Villa con el que había perdido en Birmingham el pasado 6 de diciembre.

Después del 0-0 de la primera mitad, el brasileño Gabriel Magalhaes (48) y el español Martín Zubimendi (52) pusieron a los gunners 2-0 arriba.

El belga Leandro Trossard (69) amplió la ventaja y el también brasileño Gabriel Jesús (78), que había entrado en sustitución del sueco Viktor Gyökeres, puso el cuarto de los locales, mientras que el Aston Villa solo pudo firmar el tanto del honor en el último suspiro, gracias a Ollie Watkins (90+4).