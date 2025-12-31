La Concacaf castiga a Jorge Aparicio con no jugar ante Monterrey

-

El mediocampista guatemalteco Jorge Aparicio fue castigado con dos partidos de suspensión debido al gesto que hizo al recibir el reconocimiento Fair Play durante la premiación de la Copa Centroamericana 2025.

MÁS FÚTBOL: Guatemalteco Rubio Rubín tiene nuevo equipo en Estados Unidos

El capitán superchivo se perderá la serie ante Monterrey de México, en febrero, en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Aparicio terminó molesto por la actuación del árbitro en la final que Xelajú perdió ante Liga Deportiva Alajuelense por penales, en el estadio Cementos Progreso el pasado 3 de diciembre.

#Quetzaltenango | CONCACAF RETIRA PREMIO A XELA Y SUSPENDE A APARICIO ❌

El Comité Disciplinario de Concacaf, decidió quitarle el premio Fair Play al Xelajú MC y suspender con 2 partidos a Jorge Aparicio; que se perdería los duelos vs Rayados de Monterrey de México. pic.twitter.com/WFmZwCkHMI — Camino Al Vestuario (@CAVGuatemala) December 30, 2025

Durante la ceremonia de premiación hizo un gesto con la mano queriendo expresar que había sido un robo. Además, no participó de la foto oficial con todos los premiados.

"El Comité ha multado al club guatemalteco con una cantidad no revelada por infracciones a los protocolos de seguridad de la competencia, así como a los reglamentos de medios y comerciales", dijo la Concacaf.

EL GESTO DE JORGE APARICIO CUANDO RECIBE EL PREMIO AL EQUIPO FAIR PLAY DE LA COPA CENTROAMERICANA. pic.twitter.com/JEBc2V8P3r — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 4, 2025

Sobre el castigo a Aparicio: "El Comité también ha impuesto una suspensión de dos partidos al jugador Jorge Aparicio y lo ha multado con una cantidad no revelada por realizar un gesto inapropiado y ofensivo durante la ceremonia de premiación de la Final".

Por si fuera poco, el ente decidió que Xelajú devuelva el Premio Fair Play, "ya que la conducta del señor Aparicio fue inconsistente con los principios del premio", informó la Concacaf.