Hombre muere en las afueras de una vivienda el último día del año

El ahora fallecido no presentaba señales de violencia, según confirmaron socorristas.
Este 31 de diciembre, los Bomberos Municipales informaron sobre el hallazgo de una persona sin vida, en el Asentamiento Línea Férrea, sector 21, en Ciudad Real, zona 12 de Villa Nueva.
Según los socorristas, se trata de un hombre de 53 años, quien fue evaluado y se determinó que ya no contaba con signos vitales.
La información preliminar da cuenta que la víctima podría haber muerto a consecuencia de un paro respiratorio por hipotermia.
Los bomberos indicaron que el cuerpo no presentaba señales de violencia, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
El fallecido fue hallado en las afueras de una vivienda, según muestran las imágenes captadas en el lugar.