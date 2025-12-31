Cámara de Industria se pronuncia tras suspensión de Presupuesto 2026

La CIG expresa que el país necesita un presupuesto responsable, que responda a las necesidades de la población.
EN CONTEXTO: Suspensión de Presupuesto 2026: el Gobierno presentará ajuste en el Congreso
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se ha pronunciado luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera provisionalmente la vigencia del Presupuesto 2026.
Guatemala necesita invertir mejor, priorizando la seguridad, infraestructura, salud, educación y calidad de vida, sin endeudar a las futuras generaciones, afirma la CIG.
La asociación también reconoce el actuar de la Corte de Constitucionalidad, "cuya resolución deja en suspenso la aprobación del Presupuesto General del Estado 2026, reafirmando el respeto y apego al marco constitucional".
Asimismo, afirma que desde el sector industrial han señalado que el presupuesto aprobado era excesivo y desconectado de la realidad del país. "La suspensión provisional abre un espacio para corregir el rumbo y construir un presupuesto técnico y responsable, libre de vicios o intereses políticos".
La asociación insta al Gobierno de la República a que el presupuesto garantice un uso eficiente y transparente, con responsabilidad fiscal y que "responda a las necesidades básicas y urgentes de los guatemaltecos".