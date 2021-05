Los siete diputados que ya se vacunaron en la Fase 1

Se encontraban incluidos en la Fase 1 como profesionales de Medicina, cinco médicos, una psicóloga y un dentista.

EN CONTEXTO: El mecanismo para evitar que ministros o diputados se vacunen antes de tiempo

Soy502 verificó diputado por diputado en el listado de ciudadanos ya vacunados por el Ministerio de Salud de Guatemala y se identificó a siete legisladores que ya recibieron la primera dosis.

Casualmente, los siete tienen profesiones con las Ciencias de la Salud, la mayoría médicos, por lo que estaban incluidos dentro de la Fase 1 de la vacunación. De esa cuenta, entraron en esa fase gris del plan de vacunación, en la cual se aseguraba que no se vacunaría aún a funcionarios, a tal punto que la misma Ministra de Salud, Amelia Flores, descartó vacunarse en esta fase para evitar controversias.

Pese a ello, además, cabe recordar que hubo alcaldes que recibieron la vacuna, ya que se incluyeron a sí mismos como personal de primera línea.

La Fase 1f

Durante marzo, el Ministerio de Salud llegó a la Fase 1f del Plan Nacional de Vacunación y llamó a que se inscribieran los "médicos, odontólogos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, y otros profesionales de ciencias de la salud que prestan servicios particulares", con el propósito de "mantener la integridad del sistema de salud".

Sin embargo, varias controversias se desataron por incluir a médicos, psicólogos o nutricionistas que no ejercían o que no tenían contacto directo con pacientes, pero se justificó que se había convocado a todos los profesionales de la Salud.

A criterio de la cartera salubrista, estos diputados eran considerados "trabajadores del sector salud (administrativos) no incluidos en sub-fases anteriores de acuerdo con otros factores de riesgo".

Los ya vacunados

Hasta el 3 de mayo, estos diputados ya habían sido vacunados: María Castellanos, de Vamos; Víctor Guerra y Félix Palencia, de la Unidad Nacional la Esperanza (UNE); la primera vicepresidenta del Congreso Sofía Hernández, psicóloga de profesión, y sus hijos Erick Martínez y Karla Martínez (médicos ambos), de la Unión del Cambio Nacional (UCN), y Lucrecia Hernández Mack, de Movimiento Semilla.

Ellos son los siete diputados que aparecen en los registros públicos en Guatemala. No se logró establecer si algún diputado ha accedido a la vacunación a través de un servicio en el extranjero.

Cambio de parecer

El 20 de abril, la diputada Lucrecia Hernández Mack, junto a los demás miembros del bloque Semilla, tuvo una citación con autoridades de Salud y cuestionó a la ministra porque a su criterio los médicos que no ejercen no debían ser vacunados en primera fase.

"La Fase 1 tendría que haber sido dirigida a las personas trabajadores de salud, profesionales de salud que atienden pacientes, porque esa atención de pacientes es la que los pone en riesgo y porque son parte del sistema que atiende personas", dijo Hernández Mack en esa ocasión.

“ Soy médica, soy colegiada activa… a mí no me toca vacunarme todavía. A mí me tocará en la fase 2B por tener una enfermedad de base, pero no me toca la fase 1 ¿Por qué? Porque no atiendo pacientes, no soy parte del sistema de salud ” Lucrecia Hernández Mack , diputada bancada Semilla (20 de abril de 2021)

En esa citación, la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que "en el Plan Nacional de Vacunación aparecen, en la fase 1, todos los profesionales de salud". Esta es parte de la conversación entre la ministra y la diputada de la bancada Semilla:

- Lucrecia Hernández Mack: "¿Yo estaría incluida en la fase 1?"

- Amelia Flores: "Sí, por ser médica colegiada activa o cualquier otro profesional de la salud"

- Lucrecia Hernández Mack: "¿Aunque no atienda pacientes y no tenga el riesgo que sí tienen profesionales, colegas, que sí atienden gente?"

- Amelia Flores: "Así es, por eso estaba en subfases"

Sin embargo, días después ella acudió al Colegio de Profesionales, en la zona 15 capitalina, para ponerse la primera dosis. Hernández Mack señaló que cambió de parecer, porque le informaron que corre riesgo por estar fiscalizando servicios de salud.

"Originalmente yo no me quería vacunar, porque como no atiendo pacientes no sentía que estuviera en el mismo riesgo que otros médicos que sí atienden pacientes, pero después de conversar con algunas personas me dijeron 'tú no atiendes pacientes, pero sí estás fiscalizando y supervisando servicios de salud, entonces el riesgo existe y sería bueno que te vacunarás' y esa fue la razón por la que terminé decidiendo vacunarme cómo médica, no como diputada", puntualizó Hernández Mack.

Al ser consultada acerca de que si se aplica el criterio de que se corre el riesgo de fiscalizar, todos los diputados podrían ser vacunados, Hernández Mack respondió que "ellos no entran porque no son médicos".

Se intentó obtener la postura de los otros seis diputados, pero no respondieron a las llamadas.

Se saltaron la fila

A criterio del analista político Renzo Rosal, estos diputados "se saltaron la fila", porque no ejercen sus profesiones.

"Ellos se adjudicaron la vacuna por el hecho de ser médicos, pero ninguno de ellos está en primera línea, ninguno de ellos ejerce en ningún hospital público ni privado. Ninguno de ellos debería tener clínica habilitada, entonces no hay argumento por dónde", señaló Rosal.

Hasta este lunes 10 de mayo, 205,345 personas han sido vacunadas contra el Covid-19 en Guatemala; lo que representa poco más del 1% de la población del país.

Sin mascarilla

En la sesión plenaria de ayer, la diputada Lucrecia Hernández Mack evidenció a varios de sus colegas que se quitaron la mascarilla para hablar por teléfono o conversar con otros legisladores.

"Compañeros diputados, por su salud y la de los demás, por favor, usen mascarilla", escribió Hernández Mack.

Los diputados expuestos por Hernández Mack son César Fion, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Edgar Batres, de Winaq; Cristian Álvarez, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo); Cornelio García, de Todos, y Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista.

Aunque no se lleva el registro público de los legisladores que ya padecieron, se estima que medio centenar ha sido contagiado por Covid-19 en los meses anteriores. También se desconoce si además de los siete ya vacunados en Guatemala, hay otros diputados han accedido a inmunización en el extranjero.