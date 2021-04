Covid-19: "gamers" fingen ser ancianos para recibir vacuna

Dos jugadores de e-sports trataron de burlar a las autoridades sanitarias con el fin de obtener la vacuna contra el Covid-19 en México.

___

OTRAS NOTICIAS: Encuentran una Smart TV robada gracias a Netflix

___

Los expertos en FIFA se disfrazaron de ancianos, presentaron identificaciones alteradas en el centro de vacunación, pero no pudieron cumplir su cometido.

Se trata del Brand Manager de EA Sports para Latinoamérica, Christian Alberto Nieva Gómez, de 35 años, y Rubén Morales Zerecero, de 31, subcampeón del videojuego FIFA.

Rubén Morales Zerecero es un jugador profesional de FIFA que fue conocido por ser uno de los primeros profesionales del juego de EA Sports, incluso representó a México en la FIFA Interactive World Cup 2009 y tuvo notoriedad siendo parte del programa de YouTube, Fifasticos.

Por su parte, Christian Alberto Nieva Gómez era parte de Electronic Arts, donde ejercía como gerente de campañas de la marca FIFA en América Latina.

Las autoridades determinaron que los dos responsables deben permanecer en prisión preventiva.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), informó que toda vez que exhibieron documentación falsa que los identificaba como personas adultas mayores beneficiarias de la vacuna, ambos fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de usurpación de identidad y falsificación o alteración y uso indebido de documentos.

En la celebración de la audiencia inicial, el juez determinó que los ahora imputados deberán permanecer en prisión preventiva justificada. Además, fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la imputación formulada por el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, el 27 de marzo los imputados acudieron a un centro de vacunación Covid donde cometieron el delito.

Cristina Cruz, Delegada Estatal de los Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, informó que debido a la voz que no correspondía a la de un adulto mayor fueron descubiertos y puestos a disposición de las autoridades.

“Y ya al final del proceso de vacunación una compañera se dio cuenta por la voz que no coincidía, entonces fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario, se denunció. Utilizaron documentación de otra persona no estaba alterada la documentación más bien era de otras personas, y van caracterizados como adultos mayores, pintados de canas en el cabello, las cejas y con caretas para que no fueran reconocidos”, resaltó la funcionaria.

Sobre las segundas dosis para estos sujetos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, indicó que sí se les aplicará pues se trata del derecho a la salud.

*Con información de Infobae