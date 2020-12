La actriz Colombiana, Danna García, dio positivo por primera vez a Covid-19 en marzo y desde entonces, las secuelas que quedaron en su cuerpo le siguen pasando factura.

Danna, reconocida por sus protagónicos en telenovelas como "Pasión de gavilanes" y "Perro amor", narró recientemente las secuelas que le ha dejado el Covid-19.

La actriz se infectó en España, mientras visitaba a la familia de su esposo. Luego, al regresar a México fue confinada en su casa.

Finalmente, luego de tres exámenes, la colombiana obtuvo un resultado negativo.

Graves secuelas

Sin embargo, el virus le ha causado serios daños en todo su organismo, entre ellos la pérdida de memoria y el vértigo.

"Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice, 'apréndete todos los días, unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto'. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria", contó la actriz.

Por otro lado, la situación con el vértigo se ha tornado muy complicada, pues ha sufrido varios episodios y hasta su pequeño hijo, Dante, ha salido afectado.

“Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentada en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”, manifestó la actriz.

La resequedad en la piel y la pérdida de cabello le siguen afectando. Además, quedó con una voz ronca y con los pulmones dañados.