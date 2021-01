Debido a que el Gobierno no actuó en 2020 para adquirir la vacuna de Astra Zeneca contra el Covid-19, ahora podría tener un costo mayor al precio de septiembre.

La ministra de Salud, Amelia Flores, explicó este jueves que en septiembre de 2020 la farmacéutica Astra Zeneca requirió el pago total para que el país comprara cada vacuna a poco más de cuatro dólares. Sin embargo, ante la demanda mundial, actualmente el precio aumentó en más de dos dólares.

"Astra Zeneca, cuando nos la ofreció el año recién pasado, nos dijo: 'Si ahorita hacen el desembolso, la vacuna puede salir a cuatro dólares con 13 centavos', el mejor precio que se puede manejar en el mundo creo yo. 'Sin embargo, si no lo hacen ahorita, en enero va a tener otro precio' y efectivamente ya tiene otro precio. Sin embargo, no es tan significativamente alto, hoy está costando 6.50 y no sabemos cuánto va a costar después de medio año", dijo la funcionaria durante una citación con la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Iniciativa de ley

La ministra señaló que este pago por adelantado no se podía hacer en ese momento porque la Ley de Compras y Contrataciones lo prohíbe, por lo que el Organismo Ejecutivo le pidió al Congreso que le autorice una exoneración para que se pueda hacer la compra directa a los fabricantes.

La iniciativa de ley que pretende facilitar la compra de vacunas aún no ha sido conocida por el Pleno del Congreso ya que no se ha reunido. Para la próxima semana está previsto que la Comisión Permanente convoque a los legisladores a una sesión extraordinaria.

Flores agregó que ya han adelantado algunas pláticas con la mayoría de fabricantes de vacunas para que Guatemala acceda a estas durante 2021.

"No son negociaciones con nadie. Hemos tenido pláticas con todos los fabricantes, en su mayoría, incluso con la vacuna rusa, con la Oxford, con la Pfizer, con Johnson y Johnson, que aún no ha pasado la fase", dijo la ministra.

El Ministerio de Salud prevé que la vacuna del Covid-19 llegue a Guatemala en febrero de este año, luego de haberse incorporado al mecanismo de compra global Covax. Sin embargo, la cantidad a la que se puede adquirir a través del Covax es insuficiente y el Gobierno busca negociar directamente con los fabricantes.