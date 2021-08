El 20% de fallecidos por Covid-19 en el Parque de la Industria tenía una dosis de la vacuna anticovid

Autoridades del hospital temporal del Parque de la Industria indicaron que de cada 10 fallecidos, dos tenían ya la primera dosis.

EN CONTEXTO: Cada día mueren 7 pacientes en promedio en el Parque de la Industria

"La vacuna no es una garantía para no infectarse o no tener complicaciones. Las personas estarán más protegidas si tienen las dos dosis", detalló la directora General del hospital Temporal, Dania Hernández en conferencia de prensa.

Debido a esta situación, la funcionaria indicó que se está realizando un estudio sobre lo que está sucediendo, el cual se encuentra en proceso, pero ya permitió determinar que por cada 10 fallecidos, dos tenían la primera dosis.

Según la funcionaria, en las últimas semanas se ha registrado un promedio de siete fallecimientos diarios por complicaciones con el Covid-19 y que han tenido que implementar un cambio en las camas, para pasar varias de moderados a graves, porque muchos están teniendo complicaciones.

Agregó que los pacientes que están llegando al hospital tienen entre 25 y 45 años, por lo que pidió a la población incrementar las medidas de bioseguridad y asistir desde que se presentan los primeros síntomas para evitar complicaciones que pueden causar la muerte.