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Sube a cuatro la cifra de muertos tras ataque en taller e identifican a las víctimas

  • Con información de Estuardo Paredes / Colaborador
25 de mayo de 2026, 17:52
La cuarta víctima mortal murió en su ingreso al hospital. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

La cuarta víctima mortal murió en su ingreso al hospital. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Otros cuatro hombres habrían sido los responsables de cometer la masacre esta tarde en San José Pinula.

EN CONTEXTO: Balacera en taller: el lugar donde murieron tres hombres y dos resultaron heridos

Un ataque armado ocurrido la tarde de este lunes 25 de mayo en la 3a. avenida y 4a. calle de la zona 3 de San José Pinula, dejó cuatro personas fallecidas y un herido en estado delicado, en un taller de enderezado y pintura con servicio de carwash que atiende principalmente a tuctucs.

Dentro del inmueble quedaron fallecidos Gabriel Del Cid, de 21 años, y Josué Torres Hernández, de 20, ambos conductores de tuctuc. Los cuerpos quedaron entre los vehículos y mototaxis que se encontraban dentro del negocio al momento del ataque.

Otra de las víctimas mortales quedó dentro de un vehículo estacionado frente al taller. De manera preliminar, fue identificado únicamente como Alejandro, mientras familiares y autoridades continúan verificando sus datos completos.

Entre los fallecidos están dos jóvenes conductores de tuctucs. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)
Entre los fallecidos están dos jóvenes conductores de tuctucs. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Además, un hombre de aproximadamente 35 años murió al ingresar al Hospital General San Juan de Dios, luego de haber sido trasladado con heridas de bala.

En el mismo hecho resultó herido Steve González García, de 22 años, quien recibió un impacto de bala en el rostro y permanece con pronóstico reservado.

Dos hombres habían sido trasladados con heridas, pero uno de ellos falleció minutos después. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Dos hombres habían sido trasladados con heridas, pero uno de ellos falleció minutos después. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Múltiples disparos

En la escena quedaron múltiples evidencias balísticas tanto dentro del negocio como alrededor del vehículo atacado a disparos. Vecinos del sector relataron momentos de pánico tras escuchar varias detonaciones.

De forma preliminar y según versiones recabadas por investigadores, al menos cuatro hombres habrían participado en el ataque. Presuntamente, los responsables se movilizaban en una camioneta verde desde la cual habrían disparado en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Múltiples disparos realizaron los atacantes en el lugar. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)
Múltiples disparos realizaron los atacantes en el lugar. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Investigadores de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público mantienen bajo análisis el móvil del ataque y no descartan que algunas de las víctimas estuvieran vinculadas con asistentes a un velorio cercano al lugar.

Familiares de las víctimas se hicieron presentes al lugar en donde reconocieron a sus seres queridos. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)
Familiares de las víctimas se hicieron presentes al lugar en donde reconocieron a sus seres queridos. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

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