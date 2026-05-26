Localizan arma de juguete usada por asaltantes en la calzada José Milla

Delincuentes habrían abandonado el plástico que aparentaba ser un arma de fuego.
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Un juguete con forma de pistola fue localizado este lunes en la calzada José Milla y Vidaurre y 15 avenida de la zona 6 capitalina, en dirección hacia el nororiente.
El artefacto de color negro se encontraba abandonado sobre la cinta asfáltica esta tarde.
Tras el hallazgo se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC), quien confirmó que no se trataba de un arma de fuego, sino que de un plástico.
Se presume que este objeto fue lanzado desde un bus extraurbano en movimiento y que era utilizado por delincuentes para cometer asaltos.