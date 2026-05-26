¡Conductor ebrio! Vehículo se sube a la banqueta en la Sexta Avenida de la zona 1

La acción del conductor puso en riesgo a peatones en el Centro Histórico de la ciudad.
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Un percance vial sucedió la tarde de este lunes 25 mayo en la Sexta Avenida de la zona 1 capitalina.
Al llegar a la 14 calle, un automóvil que era conducido por un hombre en aparente estado de ebriedad, se subió a la banqueta y puso en riesgo a peatones.
Además, el automotor estuvo cerca de impactar en uno de los negocios que se encuentran en el lugar.
Agentes del departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron cargo del procedimiento correspondientes.