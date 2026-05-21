Detalles sobre crimen de reo señalado por muerte de dirigente de Deportivo Guastatoya

El ahora fallecido había intentado escapar de prisión, por lo que acaba de ser trasladado a Renovación 1.
EN CONTEXTO: Asesinan a implicado en crimen de vicepresidente del Deportivo Guastatoya
Wilson Roberto Contreras Hernández, privado de libertad por el delito de asesinato, murió este jueves tras una riña registrada en un sector de aislamiento del Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación 1, ubicado en Escuintla.
Según confirmó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), el interno fue agredido a golpes por tres reos dentro en el área restringida del centro carcelario.
Las autoridades indicaron que el hecho se produjo de forma repentina y fue contenido por el personal de seguridad interna.
Pese al incidente, el centro de detención continuó operando con normalidad, pero está colaborando con las autoridades competentes para la investigación del caso y el esclarecimiento de los hechos.
Contreras Hernández era señalado como principal sospechoso del asesinato de Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya, crimen ocurrido el 23 de septiembre de 2025 en Guastatoya, El Progreso.
Trasladado
El recluso había sido trasladado en marzo pasado a Renovación 1, luego de que se frustrara un presunto intento de fuga en Pavoncito, Fraijanes, tras hallarse indicios como un teléfono con chats vinculados al plan.