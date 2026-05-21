Recapturan a “La Canche”, presunta cómplice de “El Inquieto”

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"La Canche" ya había sido detenida en marzo cuando fue recapturado José Carmelo Sinay Ortiz, quien se había fugado de Fraijanes II.

La Policía Nacional Civil (PNC) recapturó este jueves 21 de mayo a Wendy Mayorga, de 42 años, alias "La Canche", quien es presunta cómplice de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "El Inquieto".

"La Canche" también podría estar vinculada a la organización terrorista denominada Barrio 18. Es solicitada por un juzgado del departamento de Guatemala por el delito de asociación ilícita.

Mayorga fue detenida nuevamente este día durante un operativo realizado en la zona 1 de San Juan Ostuncalco, en Quetzaltenango, dos meses después de haber sido capturada junto a "El Inquieto" en ese mismo municipio.

Por este mismo caso, investigadores de la Dipanda, notificaron de nuevos procesos en el Centro Preventivo para Mujeres de la zona 1 de Quetzaltenango, a Aliah Sánchez, de 21 años, por extorsión, y en Cantel, a Erick Bol, por asociación ilícita.

Wendy Mayorga fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto: PNC)

"El Inquieto"

El juez Pedro Laínez, del Juzgado Cuarto Penal, decidió ligar a proceso penal el pasado 7 de mayo al pandillero Sinay Ortiz, por el delito de evasión luego de haberse fugado de la cárcel de Fraijanes II junto a otros líderes del Barrio 18.

Además, dado a el delito de evasión por el cual será procesado no goza de medida sustitutiva, tras petición del Ministerio Público, el juez decretó prisión preventiva contra "El Inquieto".