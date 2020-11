Críticas a Salud por el mal manejo de datos del Covid-19

El MSPAS reportó un fallecido antes del 13 de marzo cuando se registró el primer caso de Covid-19 en Guatemala, luego dijeron que fue un error.

Luego que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reconociera que "cometió un error" en el ingreso de las cifras de fallecidos por Covid-19, hubo críticas por el mal manejo de las cifras que ha tenido el Gobierno durante la pandemia.

La instancia Laboratorio de Datos publicó un resumen de los fallecidos en la última semana, donde evidenciaron que muchas de las muertes por el nuevo coronavirus no corresponden a las cifras actuales del comportamiento de la pandemia. Incluso, uno de los decesos se reportó el 6 de marzo, días antes a que se oficializara el primer caso de Covid-19 en Guatemala.

Salud reconoce error en fecha de un fallecido por Covid-19

El MSPAS inmediatamente salió a desmentirlo a través de sus redes sociales e indicó que se trató de un error al momento de digitalizar la fecha de la persona que lamentablemente perdió la vida, y en lugar del 6 de marzo, se trataba del 6 de junio.

Ayer 14-nov se reportaron 40 casos fallecidos en Guatemala. Estos NO corresponden a sucesos de los últimos días, son fallecimientos de semanas y meses pasados por lo que este dato no es representativo de la situación #COVID19GT actual. pic.twitter.com/E6U3r9qe32 — Labdatosgt (@labdatosgt) November 15, 2020

En su publicación, Laboratorio de Datos resalta que de los 40 fallecidos el 14 de noviembre, el 30% de los decesos no eran de esa semana, sino que se trataba de días, incluso, meses anteriores.

Karin Slowing, analista especializada en planificación y desarrollo, aseguró que el manejo que ha dado el Ministerio de Salud a las cifras de la pandemia han sido inadecuadas, debido a que siempre se ha hecho con rezagos, lo que limita hacer un análisis coherente del comportamiento de la pandemia.

"Lo que están generando es un museo de datos, para que quede para la historia, pero no están creando un instrumento que permita prevenir nuevos contagios o buscar los mecanismos para evitar que haya una propagación más grande", manifestó Slowing.

Esta animación muestra el rezago en el reporte semanal de casos fallecidos #COVID19GT: ⚠️los fallecimientos reportados cada semana no corresponden necesariamente a sucesos de esa misma semana, muchos ocurrieron semanas o meses atrás. Eso nos preocupa de gran manera (hilo) pic.twitter.com/2003FfA5fj — Labdatosgt (@labdatosgt) November 17, 2020

Para la analista, es necesario evaluar la cadena de proceso que se está utilizando, para subir la información relacionada con los casos, porque no se están subiendo en tiempo real, tienen un rezago de 44 días. "Solo nos están diciendo que lo que pasó fue peor de lo que sabíamos, pero no nos están dando la oportunidad de saber cómo va el virus en el país", dijo.

Mientras que la defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Zulma Calderón, indicó que pareciera que el trasfondo real es que el Ministerio no quiere mostrar la realidad y evidenciar que los resultados son distintos a los que están manifestando. "Es una negligencia no manejar las cifras de forma correcta. La población tiene derecho a conocer la realidad y basarnos en ella para tomar decisiones", condenó.

En su mensaje de aclaración, el Ministerio de Salud reconoció que el número de personas fallecidas "suelen ser reportados días después" y justificó que se hace así "por el tiempo de investigación individualizado y el proceso de notificación de las unidades de salud".

Ayer, en el tablero #COVID19 se publicó el dato de 41 fallecidos según el reporte de las últimas 24 horas del día anterior. Por un error en la digitación se consignó una defunción con fecha 6 de marzo de 2020, siendo lo correcto 6 de junio de 2020. (...) pic.twitter.com/FUTW7usXVW — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) November 16, 2020

Slowing no ve una justificación en ello. "Es como el censo, se gastaron más de 300 millones de quetzales en hacerlo, pero los datos están guardados en el INE (Instituto Nacional de Estadística). Tenemos cientos de viviendas inundadas y no se sabe si lo que había allí era una casa o un granero, porque los datos del censo, que sí lo tienen, no se están utilizando", criticó.

