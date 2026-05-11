Esto pasó con guatemalteco que iba a bordo del crucero con brote de hantavirus

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Los ocupantes del crucero comenzaron a llegar a sus países de origen tras estar varios días varados.

EN CONTEXTO: Los ocupantes del crucero afectado por hantavirus vuelan a sus países

Un guatemalteco iba en el crucero MV Hondius en donde se dio un brote de hantavirus que hizo que el barco quedara varado por varios días.

Debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que todas las personas que iban a bordo serían repatriadas, Soy502 consultó con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) sobre lo que pasaría con el guatemalteco.

El Minex informó que el connacional se encuentra en buen estado de salud y viajó en el vuelo del 10 de mayo que aterrizó en la base militar de Eindhoven, Países Bajos, junto a otras 26 personas evacuadas del crucero.

"La Embajada de Guatemala en Países Bajos estuvo presente en la base militar para recibirlo y se ha puesto a su disposición para brindarle la asistencia consular que requiera durante su estadía en ese país. La Cancillería continuará dando seguimiento al caso".

Asimismo, el Gobierno de Guatemala expresó su agradecimiento a España y a los Países Bajos por las gestiones y la coordinación brindada para resguardar el bienestar de todos especialmente el del ciudadano guatemalteco.

"Guatemala reconoce especialmente la decisión humanitaria de España de autorizar el desembarco del crucero, en apego a los principios de solidaridad y derecho internacional".

Los cerca de 150 ocupantes del crucero empezaron a desembarcar el domingo en el puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, en una operación de evacuación a sus países que finalizará este lunes.

No reside en Guatemala

Minex aclara que el connacional reside en el exterior y no regresará a Guatemala, ya que forma parte de la tripulación, por lo que permanecerá en su lugar de trabajo y cumplirá con las disposiciones sanitarias correspondientes.