Cruz Azul y Pumas van por la gloria en la final del Clausura 2026 en México

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Cruz Azul y Pumas disputarán una final de la Liga MX cargada de tradición, presión y cuentas pendientes en la capital mexicana. Ambos buscan volver a levantar el título tras varios años de espera.

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La ida se jugará este jueves en el estadio Ciudad de los Deportes (8:00 p. m.), con Cruz Azul como local, mientras que la vuelta será el domingo (7:00 p. m.) en el Olímpico Universitario.

El conjunto felino llega impulsado por una de sus mejores campañas en torneos cortos. Bajo la dirección de Efraín Juárez, el conjunto universitario terminó líder con 36 puntos, la mejor cifra del club desde la instauración de este formato en 1996.

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Los universitarios buscarán su octavo título de liga apoyados en la solidez colectiva y la experiencia del portero Keylor Navas, una de las piezas importantes del equipo durante el torneo para conseguir su primer trofeo liguero desde 2011.

Del otro lado estará un Cruz Azul acostumbrado a convivir con la presión de las finales. La Máquina disputará la decimonovena serie por el título de su historia, aunque también carga con el peso de haber perdido 11 de las 18 anteriores.

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Los celestes persiguen su décima corona y quieren terminar con la sequía que mantienen desde el Guardianes 2021. Además, llegan con un giro inesperado tras la salida del argentino Nicolás Larcamón y la llegada interina de Joel Huiqui.

El exjugador cementero tomó el equipo en el cierre de la fase regular y, en apenas cinco partidos, lo condujo hasta la final.