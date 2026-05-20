Guatemala liderará el debate regional contra el lavado de dinero

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El XXIII Congreso CLADIT 2026 reunirá en el país a expertos de Latinoamérica para debatir sobre el cumplimiento normativo y el combate al financiamiento del terrorismo.

Guatemala se posicionará como el eje estratégico para la seguridad financiera de la región al albergar el XXIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CLADIT 2026).

Este evento, organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y su brazo educativo, la Escuela Bancaria de Guatemala (EGB), se desarrollará los días 21 y 22 de mayo en la Ciudad de Guatemala.

El encuentro tiene como propósito central actualizar a los sectores obligados y supervisados en las últimas tendencias de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y herramientas tecnológicas para blindar la economía frente a los flujos ilícitos.

La @sib_guatemala publicó la convocatoria para el desarrollo del XXIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CLADIT 2026). pic.twitter.com/gY9UmiEpRT — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) May 20, 2026

Nuevos enfoques

La agenda del Congreso arrancará el primer día con una jornada matutina de talleres especializados, diseñados de forma segmentada según las necesidades de los distintos sectores económicos, abriendo paso al programa académico principal.

Durante este espacio, conferencistas internacionales y locales analizarán las tipologías emergentes de lavado de activos y cómo la criminalidad organizada aprovecha las vulnerabilidades tecnológicas para el movimiento de capitales.

Los expertos coinciden en que la digitalización acelerada de los servicios financieros exige que las metodologías de prevención evolucionen con la misma rapidez para mitigar amenazas complejas como el financiamiento del terrorismo.

Se estima que la digitalización de servicios financieros creció de manera acelerada, lo que urge metodologías para mitigar amenazas como el financiamiento del terrorismo. (Foto: Canva/Soy502)

Cumplimiento preventivo

El núcleo conceptual del CLADIT 2026 radica en la urgencia de fortalecer la cooperación regional y unificar los criterios de debida diligencia que implementan las entidades financieras y los profesionales independientes.

El cumplimiento no debe ser visto únicamente como un requisito legal o un checklist burocrático, sino como un pilar fundamental para la reputación de los mercados y la atracción de la inversión extranjera directa.

Las discusiones técnicas se centrarán en cómo la adopción de modelos basados en la gestión de riesgos permite a las organizaciones identificar, evaluar y entender sus vulnerabilidades de manera proactiva e integral.

"El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo constituyen amenazas transnacionales que mutan constantemente, por lo que el CLADIT se consolida como la plataforma académica indispensable para dotar a los profesionales de herramientas de vanguardia que aseguren la integridad del sistema financiero guatemalteco frente a los estándares internacionales de fiscalización", enfatizaron las organizadoras del evento en un comunicado.

El CLADIT 2026 analizará la mutación constante de los delitos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Foto: Canva/Soy502)

Inteligencia financiera

El segundo día del foro profundizará en la aplicación de la inteligencia artificial y el análisis de macrodatos (Big Data) como los principales aliados de los oficiales de cumplimiento para detectar operaciones sospechosas en tiempo real.

La innovación tecnológica permite optimizar el monitoreo de transacciones masivas, reduciendo de manera drástica los falsos positivos y permitiendo un enfoque mucho más preciso de los recursos humanos y técnicos hacia alertas de alto impacto.

De este modo, el congreso no solo busca diagnosticar las problemáticas actuales de la región, sino proveer soluciones prácticas y marcos de acción aplicables para robustecer la supervisión preventiva en el país.