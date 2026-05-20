¡Están desiertas! Así lucen las oficinas de la FECI tras destitución de Curruchiche

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Las oficinas de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) en el cuarto nivel del edificio central del Ministerio Público (MP), lucían desoladas luego del anuncio de destitución del ahora exjefe, Rafael Curruchiche.

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Tras conocerse la destitución del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), Rafael Curruchiche, las oficinas que ocupaban en el cuarto nivel del edificio central del Ministerio Público (MP), en barrio Gerona, zona 1, lucen desiertas.

Soy502 realizó un recorrido en las instalaciones del MP tras conocerse la separación del cargo de quien dirigía la FECI desde 2021.

En un breve recorrido se observó que las oficinas de la FECI en el cuarto nivel del edificio del MP estaban desiertas. (Video: Estuardo Paredes/Colaboración) pic.twitter.com/3GUjPfFzjT — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 20, 2026

De esta cuenta, únicamente se pudo observar al ingreso dos guardias de seguridad que custodiaban las instalaciones.

En la entrada se veían varios casilleros, mientras que, en el interior de las oficinas, sólo se podía apreciar una tranquilidad y pasillos desolados.

Las oficinas de FECI lucen desoladas y desiertas. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Destitución

A través del acuerdo 7714-2026, el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, decisión destituir al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien fuera nombrado en ese cargo por la anterior Fiscal General, Consuelo Porras.

Según la Ley Orgánica del MP y el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, las Fiscales de Sección, como es el caso de Curruchiche, por ser personal de confianza y libre remoción pueden ser separados del cargo.

Con esto, el pasado lunes 18 de mayo se inició el proceso de liquidación de la FECI, tal como lo anunció en su primera conferencia de prensa el actual jefe del MP.

En sus declaraciones, García Luna afirmó que este proceso se efectuaría debido a la falta de credibilidad de la FECI ante la ciudadanía.