En video: Así serán las instalaciones de "Arena Gallo"

Recientemente se reveló un video que muestra cómo lucirán las instalaciones de "Arena Gallo", recinto que albergará shows de artistas nacionales e internacionales en el corazón de la zona 16.
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En el render se aprecia el interior de la mega obra que se ubicará en el bulevar Austriaco y festejará los shows de grandes estrellas de talla mundial, así como los eventos más atractivos del país.
Las localidades, el escenario, las salas de espera y los lugares de descanso y espera donde podrás encontrar comida y bebida se aprecian en este clip que ya emociona a muchos guatemaltecos fanáticos de asistir a los mejores conciertos.
Según se explicó en la presentación oficial de la construcción, la arquitectura del edificio reflejará la naturaleza de Guatemala como volcanes, lagos, la selva y otros elementos del paisaje único del país.
El lugar que forma parte de Cayalá, tendrá capacidad para 14 mil 500 personas en más de 90 mil metros cuadrados de construcción.
Las empresas detrás del proyecto son: FACTOR, ASA Promotions, ZACSA Studio y Ciudad Cayalá.
"Estamos construyendo una plataforma para que Guatemala esté en el mapa del mundo, en convenciones, eventos corporativos, cosas que no pasan en el país, es una inversión de más de $90 millones, generando más de mil 500 empleos, solo en la construcción, todo hecho por manos guatemaltecas, creatividad nacional, para demostrar que en Guatemala podemos hacer obras de clase mundial, elevaremos la industria y a nuestro país", expresó emocionado Juan Pablo García, de FACTOR.
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