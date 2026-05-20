EEUU inculpa a expresidente cubano Raúl Castro por derribo de dos avionetas en 1996

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En la destrucción de las dos aeronaves, murieron cuatro personas, crímenes que se le acusan al expresidente de Cuba, Raúl Castro.

Estados Unidos inculpó este miércoles 20 de mayo al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo.

Castro está acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, por la muerte de cuatro personas. Las avionetas cayeron en aguas internacionales.

Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una gravísima crisis económica.

Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era en 1996 ministro de Defensa.

Estados Unidos "no olvida a sus ciudadanos", proclamó el Fiscal General, Todd Blanche, en rueda de prensa en Miami ante la comunidad de origen cubano. Washington espera que Castro acabe entre rejas, añadió.

#URGENTE | El Departamento de Justicia de EEUU acusa criminalmente a Raúl Castro bajo cargos de “conspiración para asesinar estadounidenses”. pic.twitter.com/QtXBbEvWfH — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) May 20, 2026

"Con el presidente Trump no se juega"

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron a dos avionetas desarmadas de "Hermanos al Rescate" en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes. Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco.

Este caso ha sido perseguido durante décadas con tenacidad por la comunidad cubanoestadounidense en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump.

"La acusación me parece bien y muy justa. El pueblo ha sufrido mucho. El pueblo necesita libertad y que caigan los que tengan que caer", declaró a la AFP Francys Fabelo, escritor de 67 años, en el histórico restaurante Versailles de Miami.

"Con el presidente Trump no se juega. Esperamos, el pueblo de Cuba espera, que esto vaya en serio", añadió.

*Con información de AFP