Grupo AG entrega declaraciones verificadas de huella de carbono

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La sostenibilidad es parte de la estrategia de Grupo AG, por tercer año consecutivo, entregó declaraciones de huella de carbono y registros de Industria Circular a 45 empresas, lo que representa más de 72 mil toneladas métricas certificadas de varillas de acero adquiridas en 2025.

Ahora Grupo AG, hizo la entrega de dichas declaraciones bajo un nuevo concepto "Acero Vivo", una expresión que posiciona al acero como un material verde para la construcción, porque lo presenta como un símbolo de liderazgo, lo que refleja su compromiso con un futuro sostenible.

En comparación del 2024, este año se sumaron 12 clientes más que están integrando prácticas sostenibles y materiales verdes para la construcción.

“ Acero Vivo nace como concepto inspirado en la vida infinita y de las bondades del acero como material para una construcción sostenible ” Isabel Moya , directora de Marketing de Grupo AG.

Estos documentos respaldan de forma técnica el impacto ambiental de los materiales utilizados como las varillas corrugadas Grado 60 y 80, fabricadas con material 100% reciclado, verificadas por el Guatemala Green Building Council (GGBC) y bajo estrictos parámetros de eficiencia energética.

Isabel Moya, resaltó que estas declaraciones y registros no solo agregan valor técnico a los proyectos; también fortalecen competitividad y, en algunos casos, acceso a nuevas oportunidades financieras y de certificación, lo que coloca a los clientes en un lugar importante en la industria.

Isabel Moya, directora de Marketing de Grupo AG. (Fotografía cortesía: Grupo AG)

Compromiso con la sostenibilidad

Las empresas que recibieron declaración de huella de carbono destacan por la construcción de proyectos de mayor impacto en Guatemala y, a través de la declaración, pueden sumar puntos para certificaciones LEED, EDGE y CASA Guatemala, además de acceder a créditos con mejores tasas financieras.

Construyendo un futuro verde

Grupo AG presentó su quinto Informe de Sostenibilidad, destacando sus esfuerzos con el medio ambiente como el procesamiento de más de 554 mil toneladas de chatarra, liderando un modelo de economía circular, logrando que más del 57% de sus insumos provengan de materiales reciclados.

Además, la intensidad de emisiones de huella de carbono registró un 1.22 por tonelada de acero, por debajo del promedio de la industria del acero.

Para Grupo AG la sostenibilidad deja de ser un eje paralelo para pasar a formar parte de una estrategia multidimensional del negocio. Hoy opera bajo cuatro ejes que reflejan esta evolución:

Una organización sana basada en la integridad como arquitectura El cuidado del planeta desde una gestión responsable dentro de los límites Desarrollo de sus colaboradores La generación de valor para clientes, proveedores y comunidades a través de un desarrollo que transciende.