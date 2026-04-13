CSJ anula orden de captura girada por Sala Tercera contra Iván Velásquez

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La Cámara de Amparo de la CSJ anuló la resolución de la Sala Tercera que había girado orden de captura en contra de Iván Velásquez por el caso Odebrecht.

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En junio de 2025, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones giró órdenes de captura en contra de Iván Velásquez, exjefe de la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de Thelma Aldana, Mayra Pérez, Juan Francisco Sandoval, Xiomara Sosa, Juan Pablo Carrasco, Luis Gaitán, Rudy Lemus y Liseth Girón, exfuncionarios del Ministerio Público.

Sin embargo, la Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, revocó en definitiva esa resolución de la Sala, anulando así las órdenes de captura y la declaración de rebeldía relacionada con el caso Odebrecht.

Acusación de la Feci

La resolución de la Sala Tercera, fue por petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Cuyo jefe Rafael Curruchiche, aseguró en ese momento que "la estructura criminal encabezada por el excomisionario Velásquez benefició a empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3 mil millones de quetzales".

El 12 de mayo de 2025, el juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Abelina Cruz, autorizó siete órdenes de captura por este caso.

Esa en una nueva fase de investigación de la FECI, en la cual aseguran que a través de empresas de cartón fluyó dinero que fue utilizado por Odebrecht para sobornar a funcionarios guatemaltecos.

Además, Curruchiche ha señalado que los exinvestigadores se beneficiaron con este caso.