¡El regreso de una leyenda! Nintendo anuncia "Ocarina Of Time"

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Al finalizar el Nintendo Direct de este martes 9 de junio, la empresa japonesa anunció el regreso de uno de sus videojuegos más esperados: el remake de "The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time".

Luego de muchas semanas de rumores y especulaciones, finalmente Nintendo confirmó que para este 2026 prepara un remake de "The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time", considerado uno de los mejores juegos de la historia y que cambió para siempre el mundo de los videjuegos.

Durante la presentación del Nintendo Direct, tras anunciar decenas de videojuegos nuevos que llegarán para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, los ejecutivos japoneses dejaron para el final el anuncio más esperado.

The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time vuelve para la consola Nintendo Switch 2. (Foto: Nintendo Direct)

El video comienza contando la historia del pasado de Hyrule y la presencia del Gran Árbol Deku, quien es considerado guardián de los Kokiri, una raza de seres del bosque que cada uno tiene un hada, excepto uno.

Link se observa en el inicio del video como un dibujo. (Foto: Nintendo Direct)

Finalmente, se observa una imagen actualizada de Link, en su versión de niño y con esto se confirma, de forma oficial, el remake de "Ocarina Of Time". Puesto que así es el arranque del videojuego lanzado en 1998 para la consola de Nintendo b.

A legend, reborn.



The Legend of Zelda: Ocarina of Time is coming to #NintendoSwitch2 later this year. pic.twitter.com/lfjgRlHCnf — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 9, 2026

Sin embargo, Nintendo cortó el video y anunció que el regreso de este videojuego será para 2026. Cabe recordar que el 21 de febrero de 1986 salió el primer juego de esta franquicia y los fanáticos esperaban algo especial para este 40 aniversario.

Así fue el Nintendo Direct:

Pistas y rumores

Pese a la imagen y a la confirmación, Nintendo no mostró cómo será la jugabilidad y si habrá cambios interesantes. Cuando este juego salió se destacó por sus mecánicas de combate, la exploración de un mundo abierto y de recorrerlo sin tener que ser excesivamente lineal con la historia.

Toda la mecánica de "The Legend Of Zelda" cambió para siempre con "Breath Of The Wild", lanzado inicialmente para la consola Wii U y que se consolidó en la primera versión del Nintendo Switch, este nuevo juego modificó el mundo abierto, incluso pudiendo luchar contra el jefe final en el inicio de la historia.

Este juego permitió a los fanáticos de la franquicia adentrarse en un mundo gigantesco, lleno de referencias a otros juegos de la franquicia, pero manteniendo la esencia de sus personajes.

(Foto: Nintento Direct)

Esto dio paso para una secuela llamada "Tears Of The Kingdom", el cual amplificó las mecánicas y triplicó la exploración haciendo los mapas más extensos y es, considerado, uno de los videojuegos más largos, en donde serán necesarias más de 300 horas para concluirlo al 100%.

Una de las pistas que nos da Nintendo es en el logotipo, puesto que utiliza la misma tipografía de "Breath Of The Wild", alejándose del tradicional molde de "Ocarina of Time". Según algunos filtradores, Nintendo fusionaría la exploración de los juegos más recientes con la historia del pasado.