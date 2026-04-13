Comisión de Postulación inicia evaluación a 48 aspirantes a Fiscal General

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La Comisión de Postulación para Fiscal inicia la etapa de evaluación de expedientes de los 48 candidatos que continúan en el proceso de postulación, según la tabla de gradación.

Finalizada la fase de entrevistas, este lunes 13 de abril la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), inicia la evaluación de expedientes de los aspirantes a dirigir la persecución penal en el país.

En esta etapa se examinarán cada uno de los expedientes presentados de los 48 postulantes que continúan en el proceso de nominación de aspirantes a Fiscal, según la tabla de gradación previamente aprobada.

De acuerdo a la normativa vigente, la Comisión de Postulación aprobó una tabla de gradación de calificación de los aspirantes con una ponderación de cero a cien puntos, que contempla la cuantificación de méritos profesionales, académicos, proyección humana y aspectos éticos.

Este último, aunque si se observa no tiene valor numérico, por lo que la gradación, únicamente es dividida en los restantes méritos.

Así será el punteo

De esta cuenta, según la tabla de gradación aprobada los méritos académicos tendrán una ponderación de 28 puntos subdivididos en:

Títulos académicos : 10 puntos

: 10 puntos Docencia universitaria: 8 puntos

8 puntos Participación en eventos académicos: 4 puntos

4 puntos Publicaciones : 4 puntos

: 4 puntos Méritos obtenidos: 2 puntos

Los méritos profesionales con 70 puntos divididos en:

Ejercicio profesional en el área penal: 50 puntos

Experiencia y conocimiento en administrativa pública o privada: 10 puntos

Entrevista: 10 puntos

Y, los méritos de proyectos humana, considerados en la participación en actividades de proyección social, desarrollo humano, vocación de servicio o liderazgo: 2 puntos

Listado de elegibles

Concluida la etapa de evaluación, la Comisión de Postulación elaborará una lista de candidatos elegibles de forma descendente, con la que iniciará la votación final de integración de la nómina de candidatos.

En este momento, el pleno de la Postuladora decidirá si aprueba o no una línea de corte, es decir una nota mínima que permita ser incluidos en la lista de candidatos elegibles.