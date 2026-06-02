Esto pagarán las redes sociales para evitar ir a juicio en EE.UU.

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Google es la única que llegó a un acuerdo en parte en especie, con formaciones y licencias.

Meta, Snap, TikTok y YouTube aceptaron pagar unos 27 millones de dólares a un distrito escolar estadounidense para evitar un juicio por perjuicios a la salud mental de los alumnos, según los acuerdos a los que accedió la AFP este lunes.

Esto evita un juicio en California este mes que se esperaba marcara la pauta para cientos de casos similares.

Meta, matriz de Facebook e Instagram, cedió y pagará nueve millones de dólares. Snap y ByteDance, propietaria de TikTok, desembolsarán ocho millones cada una.

Google, propietaria de YouTube, es la única que llegó a un acuerdo en parte en especie, con formaciones y licencias por más de 900.000 dólares, además de un pago en efectivo de unos 2 millones de dólares.

El acuerdo prevé que Google financie durante dos años un formador para el uso de sus herramientas y un programa de educación socioemocional durante cuatro años.

También proveerá asistencia técnica para el uso de sus herramientas Google Workspace y suscripciones durante tres años a su plataforma de inteligencia artificial educativa, incluido el asistente Gemini.

El caso del condado de Breathitt, una circunscripción rural de Kentucky, había sido elegido para servir de referencia a los procedimientos similares emprendidos por otras 1.200 entidades locales encargadas de administrar las escuelas públicas estadounidenses (unas 13.000 en el país).

Este distrito reclamaba más de 60 millones de dólares para cubrir la reparación de los efectos nocivos sobre sus alumnos —trastornos del sueño, trastornos emocionales, entre otros— y un programa de salud mental a 15 años.

Meta fue la última en suscribir un acuerdo, el 21 de mayo, pocos días después de sus coacusadas, en pleno preparativo del juicio que debía abrirse a mediados de junio ante un tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco.

El demandante también solicitaba la modificación de las funciones consideradas adictivas (personalización algorítmica, desplazamiento infinito, etc.).

Las transacciones no implican ningún reconocimiento de responsabilidad.

Un clima judicial "tenso"

Con el pago, las empresas también evitan tener su documentación y sus comunicaciones internas minuciosamente examinadas en público.

Estos acuerdos se firman en medio de un clima judicial tenso para las plataformas en Estados Unidos.

En marzo, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y Google responsables del carácter adictivo de sus aplicaciones Instagram y YouTube.

La víspera, otro jurado, en Nuevo México, había condenado a Meta a pagar 375 millones de dólares por haber expuesto a menores a depredadores sexuales.

Más de 30 fiscales estatales estadounidenses demandan además a Meta en un caso distinto, que podría desembocar en un juicio en agosto en Oakland.

Con información de AFP