Cuádruple colisión entre cabezales y un vehículo particular en bajada de Villalobos

-

Tras el percance no se reportan pérdidas humanas en este hecho.

En la madrugada de este viernes 13 de febrero se reporta una múltiple colisión en la bajada de Villa Lobos que afecta el tránsito desde de la Calzada Aguilar Batres, alrededores de Cenma y del Anillo Periférico.

Según información compartida por la PMT de Villa nueva el incidente involucró a tres transportes de carga pesada y a un vehículo particular tipo picop que quedó completamente destruido. Además, quedaron dos separadores viales obstaculizando el paso.

Tras el fuerte accidente se presentaron al lugar Bomberos Municipales para atender al piloto del picop quien sobrevivió al impacto y fue trasladado a un centro asistencial.

Tres vehículos de transporte pesado y un vehículo particular complicaron el tránsito en la Villa Lobos. (Foto: PMT Villa Nueva)

Vías alternas:

Las autoridades de tránsito recomiendan salir con anticipación y seguir las instrucciones de los agentes ya que se recuerda que se sigue trabajando en el km 14.7 y se mantiene un carril cerrado.

Mientras se sigue coordinando el retiro del último vehículo se pueden utilizar vías alternas para facilitar la llegada a los destinos cercanos a Villa Nueva.

La ruta alterna que se puede utilizar en dirección al sur es el bulevar de San Cristobal que conecta con el kilómetro 13.5 de la ruta al pacífico.

Ahora la información del #TransitoVN de las 06:00 horas del 13-02-2026. pic.twitter.com/KCEgl7RneU — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) February 13, 2026

Afecta a la ciudad capital:

El tráfico se encuentra detenido en Calzada Aguilar Batres y 35 calle zona 11, dicho percance.