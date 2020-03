Señales que indican que ya debes cambiar el clutch de tu auto

El clutch o embrague es una pieza fundamental en cualquier vehículo y sirve para que se realicen los cambios de velocidad sin ningún problema.

Como cualquier parte del carro, este mecanismo se puede desgastar por el tiempo de uso, por el mal uso y por la falta de mantenimiento.

Es por eso que es importante revisarlo constantemente. Además, debes tomar en cuenta ciertas señales que pueden alertarte sobre un problema en el clutch. El detectarlo a tiempo podría evitar un daño mayor y gastos en grandes proporciones.

El portal Atracción 360 publicó una serie de consejos que urge revisar para realizar el ajuste necesario.

El auto patina

Si al hacer el cambio de velocidad el coche parece no adquirir la fuerza, no gana velocidad o no lo hace cuando debería, es señal de que el clutch podría estar fallando, además, al hacer el cambio en la palanca, un ruido extraño avisa que algo va mal.

Huele a quemado

Este peculiar olor se percibe cuando dejas mucho tiempo el pie en el pedal del clutch, es un olor similar al de madera o metal quemado. Si no lo dejas enfriar un rato, el mecanismo que hace funcionar al volante también se puede averiar.

Ruidos extraños

– Golpes en el pedal: si escuchas ruidos fuera de lo común cuando aprietas el pedal del clutch, como un golpe de metales, puede significar también que no te han instalado bien el embrague.

– Sonido de grillo: este sonido peculiar es señal de que el rodamiento de empuje de tu coche se ha desgastado mucho. Literalmente estas escuchando un molido metálico.

– Cuando lo aprietas lentamente: es un sonido que se hace más fuerte aunque transites a velocidades bajas, o en reversa.