¿Cuánto costará la suscripción de Star Plus en Guatemala?

La plataforma de streaming estará disponible a partir del 31 de agosto, pero también podrás adquirir combos.

A través de un comunicado, Star Plus dio conocer los precios que tendrá su plataforma, la cual incluirá películas, series y deportes en vivo.

“Star Plus presentará la más amplia oferta de deportes en vivo en streaming con la calidad de producción de ESPN y la posibilidad de experimentarlos de forma personalizada, así como un robusto catálogo de series, comedias animadas y producciones originales internacionales y latinoamericanas exclusivas de Star, y una vasta propuesta de películas de cine con estreno primero en Star Plus”, destaca Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Los suscriptores podrán ver Star Plus en distintos dispositivos móviles compatibles y de televisiones inteligentes conectados a Internet.

Los suscriptores de esta plataforma podrán disfrutar de contenido de alta calidad en hasta cuatro dispositivos en simultáneo, descargas limitadas en hasta 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar siete perfiles diferentes, incluyendo la opción de control parental.

No recordamos bien quién preguntó pero sí, tenemos la Ligue 1. ⚽ pic.twitter.com/20SU5LWVem — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) August 10, 2021

Combo Plus

Además, los usuarios podrán unificar Star Plus con Disney Plus, con lo que podría reducir el costo al integrarlos a un solo servicio.

“Combo Plus pone a disposición del suscriptor una oferta comercial que incluye todo el contenido de Star Plus, sumado a todas las historias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic disponibles en Disney+”, agregó Lerner.

A partir del 31 de agosto, las audiencias podrán suscribirse de forma directa a Star Plus en www.starplus.com y al Combo Plus en www.disneyplus.com o www.starplus.com. Asimismo, quienes cuenten con una suscripción anual a Disney Plus también podrán acceder al beneficio comercial de Combo Plus a partir de esa fecha.

Después de estos 30 segundos de emociones necesitamos un respiro... ‍

Listo, qué van a ver primero?



Suscríbete el 31 de agosto a #StarPlusLA. pic.twitter.com/fG6cvSbqoB — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) August 13, 2021

¿Cuánto costará?

Star Plus tendrá un costo mensual de 10.49 dólares, pero si tomas la suscripción anual, el precio será de 104.99 dólares.

Mientras que la suscripción mensual de Combo Plus tendrá un valor de 13.99 dólares.