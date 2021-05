El nuevo servicio de streaming que entra a competir al país

La nueva plataforma de contenido para adultos, contará con series, comedias animadas, películas y documentales, entre otros.

"Star Plus" es la nueva plataforma de streaming que ofrecerá todo el contenido de ESPN, así como eventos en vivo de las ligas más importantes y shows deportivos; series, comedias animadas, películas, documentales; y producciones originales Star, regionales e internacionales, incluyendo contenido exclusivo.

“Star Plus ofrecerá una experiencia personalizada nunca antes vista y ampliará nuestra conexión con las diversas audiencias. La fuerza del contenido, que incluirá todo ESPN, hará de Star Plus una propuesta única, de relevancia, identidad y peso propio como para establecerse como un servicio digital independiente de Disney Plus. Habiendo dicho esto, su llegada representará un servicio complementario a Disney Plus y consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica”, expresó Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Contenido

Entre las series y películas que estarán disponibles en esta nueva plataforma están “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Outlander”, “9-1-1”, “S.W.A.T.” y “The Resident”, entre otras.

Star Plus tendrá también títulos como “Grey’s Anatomy”, “24”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I met your Mother”, “The X Files” y “Prison Break”.

Los Simpson con todas sus temporadas también estarán disponibles, además de “Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama” y “Bob’s Burgers”.

Asimismo, el contenido deportivo nacional e internacional bajo la marca ESPN incluirá además una extensa gama de Ligas y campeonatos, con eventos en vivo, así como competencias de fútbol europeo, la Liga Profesional de Futbol de Argentina, MLB, tenis, golf, ciclismo, boxeo y UFC, entre otros deportes.

Star Plus también emitirá programas latinoamericanos, como SportsCenter y ESPN KNOCKOUT, así como series y documentales de la marca ESPN.

El servicio estará disponible en Guatemala a partir del 31 de agosto.