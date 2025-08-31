"Los cuatro fantásticos" recaudan Q4 mil millones en la taquilla

-

La cinta dirigida por Matt Shakman sigue arrasando en la taquilla global.

La película protagonizada por la familia fantástica continúa recaudando dinero en la taquilla internacional y, aunque su camino ha estado lleno de retos y competencia, ha logrado establecerse como una de las más taquilleras de Marvel de este año.

El filme se mantuvo cinco semanas en el top de EE. UU. (Foto: X)

Los cuatro fantásticos: primeros pasos, dirigida por Matt Shakman, tuvo uno de los mejores fines de semana de estreno y ha alcanzado la impresionante cifra de Q4 mil millones a nivel internacional.

El filme Superó el debut de "Mufasa: el rey león" en su primera semana. (Foto: X)

La cinta logró mantenerse entre las cinco más vistas en las salas de cine en Estados Unidos durante cinco fines de semana consecutivos.

Este triunfo, sumado a que logró superar el récord de recaudación en la primera semana de lanzamiento de Mufasa: el rey león, posicionándose en el top 50 de las más exitosas de Disney en EE. UU.