Daddy Yankee revela hallazgo en su oficina, su exesposa estaría involucrada

Daddy Yankee sorprende una vez más por el hallazgo estremecedor en su oficina, con referencia a su exesposa Mireddys.

Daddy Yankee y su exesposa Mireddys una vez más se encuentran en el ojo del huracán en redes sociales. Tras un tenso encuentro entre las partes, se acordó que Mireddys González, quien actualmente dirige El Cartel Records, cederá sus funciones a Daddy Yankee a partir del 26 de diciembre de 2024.

Además, se estableció que los fondos en las cuentas bancarias de ambas corporaciones no serán tocados por un período determinado y cualquier transacción superior a los 100 mil dólares requerirá la autorización conjunta de ambos, dado que González seguirá siendo accionista. Asimismo, la presidencia de ambos proyectos deberá presentar informes mensuales sobre sus operaciones.

Daddy Yankee: revelan hallazgo en su oficina

La demanda presentada por Daddy Yankee contra su exesposa , y su excuñada Ayeicha González revela detalles sorprendentes. Con información de People, indica que la demanda era por 250 millones de dólares. Raymond Ayala, propietario de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc., solicita una indemnización por presunta "violación de deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños".

Las hermanas González habrían transferido la fuerte cantidad de cuentas de las empresas corporativas de "El Cartel Records" y "Los Cangris" a sus cuentas personales.

Son acusadas de supuestamente destruir evidencia, malgastar recursos e incumplir con sus responsabilidades legales, entre otras irregularidades. Según la demanda, "no cumplieron con sus obligaciones ante el Departamento de Hacienda, no implementaron un sistema de administración y contabilidad organizado y confiable, y no mantuvieron un registro de los ingresos generados por el trabajo del artista".

Hallazgo

Según los documentos obtenidos por "El Nuevo Día", las demandadas dejaron de cobrar cheques por miles de dólares y se encontraron cartas sin abrir, algunas de años, relacionadas con diversos aspectos de la operación empresarial.

Se les acusa a las hermanas de no cobrar cheques de regalías, lo que impactó de manera negativa en las finanzas de Daddy Yankee.

El sitio People señala que "la totalidad de cheques enviados por la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (conocido como ASCAP), en el año 2024, las demandadas no se habían ocupado de depositar y la cuenta por cobrar ascendía aproximada a $200,000″, añaden los documentos.

Hasta el momento, Mireddys no ha ofrecido comentarios sobre la demanda presentada por quien fuera su esposo durante casi tres décadas.