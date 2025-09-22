Daft Punk dará un concierto especial en Fortnite

-

Música y tecnología se unen en un espectáculo virtual que promete hacer historia.

Los jugadores se preparan para recibir al dúo francés de música electrónica, con una presentación que pondrá fin a la temporada 4, capítulo 6 del juego.

Daft Punk regresan a Fortnite para dar una experiencia musical, con el objetivo de rememorar su legado en la industria musical.

El evento se desarrollará en el monolito negro dentro del juego. (Foto: X)

La Daft Punk Experience será un mapa muy elaborado del modo creativo donde se podrá interactuar con ambas estrellas y escuchar sus temas más icónicos.

La tienda del juego tendrá skins y accesorios exclusivos. (Foto: X)

La ubicación concreta en el mapa de la experiencia será el monolito negro y tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, a las 13:00 horas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El evento contará con la apertura en la tienda de skins y accesorios personalizados, referentes al dúo, a partir del 26 de septiembre.