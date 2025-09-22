Daft Punk dará un concierto especial en Fortnite

Música y tecnología se unen en un espectáculo virtual que promete hacer historia.
Los jugadores se preparan para recibir al dúo francés de música electrónica, con una presentación que pondrá fin a la temporada 4, capítulo 6 del juego.
Daft Punk regresan a Fortnite para dar una experiencia musical, con el objetivo de rememorar su legado en la industria musical.
La Daft Punk Experience será un mapa muy elaborado del modo creativo donde se podrá interactuar con ambas estrellas y escuchar sus temas más icónicos.
La ubicación concreta en el mapa de la experiencia será el monolito negro y tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, a las 13:00 horas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El evento contará con la apertura en la tienda de skins y accesorios personalizados, referentes al dúo, a partir del 26 de septiembre.