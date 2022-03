Danna Paola habló sobre la "relación tóxica" que tuvo con Eleazar Gómez

La actriz y cantante mexicana Danna Paola conoció a Eleazar Gómez durante las grabaciones del programa "Atrévete a Soñar", donde se enamoraron y mantuvieron una relación durante 6 años, pero todo se vio truncado y decidieron tomar caminos diferente.

Mientras que Eleazar protagonizó un escándalo al haber agredido a su entonces pareja Tefi Valenzuela, la actriz de "Élite" se había querido mantener al margen, pero finalmente habló por primera vez de la relación "tóxica" que tuvo con el también cantante.

''Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en la vida para celebrar a personas nuevas que llegan y utilizar todas las experiencias a favor y ahora sí que a compartir experiencias. En mi música siempre lo hago… creo que ‘Calla Tú’ es uno de los himnos feministas que me han ayudado a mí también a trascender sobre muchas cosas, tanto en la industria como persona'', comentó Danna Paola a un medio dedicado a la farándula.

Danna también mencionó que no le gusta recordar cosas que ya están en su pasado y ahora está rodeada de personas que la apoyan.

''Estoy rodeada de personas maravillosas, de personas que me apoyan, hombres maravillosos también, creo que eso es también algo que he aprendido a lo largo de la vida, so (entonces), es maravilloso y nada, yo creo que no me gusta como cosas que no van conmigo ahora, estoy superfeliz y agradecida con Dios y con la vida'', comentó.

El maltrato de Eleazar a su pareja

Al ser cuestionada sobre si está en solidaridad con Tefi Valenzuela, exnovia de Eleazar a la que golpeó, dijo, ''A cualquier mujer en el mundo, yo creo que lo más importante es como lo vuelvo a decir, apoyarnos entre nosotras, entre artistas sea quien sea, yo creo que lo más importante es saber que hay una mano ahí al lado que puede apoyarte, darte un consejo'', finalizó.