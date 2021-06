Danna Paola habla sobre polémicas con Belinda: el mismo vestido y la canción cancelada

Danna Paola aclaró por qué Belinda no quiso grabar un tema musical con ella, entre otras polémica.

Belinda y Danna Paola dieron de qué hablar por lucir el mismo atuendo. Las redes sociales se llenaron de burlas, lo que provocó que ambas artistas se hicieran tendencia de inmediato.



Tras la polémica, muchas fueron las críticas que recibieron, pero Danna Paola decidió hablar del tema.

El programa de espectáculos Ventaneando sostuvo una entrevista con Danna para hablar de diferentes temas entre ellos, sobre las críticas y burlas que recibió por utilizar el mismo look que la intérprete de "Amor a primera vista".

Belinda y Danna Paola se hicieron tendencia en redes sociales por utilizar el mismo atuendo. (Foto: Instagram)

¿Belinda vrs. Danna Paola?

La joven cantante dijo que no hay necesidad de competir, pues las comparaciones en las redes sociales son miles. "¿Qué te digo? Se le ve muy bonito. ¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está, o sea yo.... fuck, es que a mí me da mucha risa. Yo digo: '¡Joder! ¿Pero cuál es el afán de querer competir?", expresó.

Además, la interprete de "Mía" dijo que en una ocasión habían hablado con Belinda para hacer una canción juntas, pero que Belinda se negó a la colaboración. "En algún momento quedamos en que íbamos a hacer una canción, ella dijo que no y dije bueno. La respeto mucho, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene", añadió.

Con las anteriores declaraciones Danna Paola dejó en claro que no le importaron los comentarios negativos, pues aseguró que hay mucho estilo, además, invitó a las personas que compren la prenda y que la usen.

"Salió una nota de que hice un berrinche porque quería usar ese vestuario para mi videoclip y que por eso no lo puedo usar porque mi disquera me prohibió... A mí no me prohíben nada, yo soy quien maneja mi imagen con un gran equipo detrás", puntualizó.