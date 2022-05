Imágenes revelan que hombre "se bajó de un auto" en motel donde se halló a Debanhi

La titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinoza, confirmó la presencia de un hombre que se bajó de un automóvil en el Motel Nueva Castilla, donde localizaron el cuerpo sin vida de Debanhi el pasado 21 de abril.

En uno de los videos grabados por la cámara de seguridad, que se encontraba dentro del restaurante del motel, se detectó la presencia de una persona a través de la ventana superior derecha del local.

Junto a esto se dijo que se investigan cinco vehículos que fueron identificados en los clips. “Respecto a la persona que se puede visualizar o se aprecia en el video, debemos compartir la actualización que la persona tiene características de hombre”, comentó Núñez

La “Cámara 1″ del restaurante del Motel Nueva Castilla detectó la presencia de un automóvil frente a la puerta del inmueble, mientras una persona lo abordaba, alrededor de las 5:47 horas del sábado 9 de abril (última vez que vieron con vida a Debanhi), momentos antes, se captó a Debanhi caminar sola cerca de la zona de cisternas, según el reporte de la Fiscalía de Nuevo León.

Según cuenta durante el tiempo en que se ve a Debanhi caminando por el área de las cisternas y la presencia del hombre que aborda el vehículo, no se aprecia a la joven salir del motel.

La "Cámara 2" está en el estacionamiento y enfoca la pluma de entrada vehicular del inmueble, ahí se registró el momento en que Debanhi entró corriendo al motel a las 4:35 de la mañana.

La última vez que se ve a Debanhi fue a las 4:56, según se explica la joven habría caído viva a una de las cisternas y habría muerto por el golpe recibido al momento de incorporarse.

Según explican, ella no murió ahogada, pues no tenía agua en los pulmones porque la altura del líquido era de 90 centímetros aunque no hay un clip que compruebe que halla caído al pozo.

Las cinco personas que manejaban el vehículo ya fueron interrogadas, además se investiga cuántas personas y quienes se encontraban en la Quinta Diamante, en la fiesta a las que arribó la joven de 18 años.

Según la fiscal el cuerpo de Debanhi no fue detectado por los perros especializados pues no se tiene registro de que se haya registrado el motel con ellos. “Lo que podemos advertir dentro de los informes que encontramos en la carpeta es que ninguna persona revisó esa área”, concluyó.