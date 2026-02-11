Localizan un cuerpo decapitado en Sacatepéquez

El cuerpo de un hombre decapitado fue localizado en el camino de terracería.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a dos terroristas del Barrio 18 luego de agredir a agentes de la PNC
El cuerpo de un hombre decapitado fue localizado en un camino de terracería que comunica de la cabecera municipal de San Miguel Dueñas con aldea El Rosario.
Preliminarmente socorristas confirman que el cuerpo se encuentra en estado de descomposición.
Al momento se está a la espera de autoridades correspondientes para ejecutar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue del Inacif en Antigua Guatemala, informó la Policía Nacional Civil.
Los Bomberos Municipales Departamentales estiman que la víctima tendría unos 30 años.