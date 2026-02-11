Localizan un cuerpo decapitado en Sacatepéquez

El cuerpo de un hombre decapitado fue localizado en un camino de terracería que comunica de la cabecera municipal de San Miguel Dueñas con aldea El Rosario.

Preliminarmente socorristas confirman que el cuerpo se encuentra en estado de descomposición.

El cadáver es de un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue decapitado. (Foto: ASONBOMD)

Al momento se está a la espera de autoridades correspondientes para ejecutar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue del Inacif en Antigua Guatemala, informó la Policía Nacional Civil.

Los Bomberos Municipales Departamentales estiman que la víctima tendría unos 30 años.

Agentes de la PNC acordonaron el área mientras se ejecuta el levantamiento del cuerpo. (Foto: Renato Melgar)