Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan un cuerpo decapitado en Sacatepéquez

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
11 de febrero de 2026, 11:06
El cadáver es de un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue decapitado.&nbsp;(Foto ilustrativa: Shutterstock)

El cadáver es de un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue decapitado. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El cuerpo de un hombre decapitado fue localizado en el camino de terracería.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a dos terroristas del Barrio 18 luego de agredir a agentes de la PNC

El cuerpo de un hombre decapitado fue localizado en un camino de terracería que comunica de la cabecera municipal de San Miguel Dueñas con aldea El Rosario.

Preliminarmente socorristas confirman que el cuerpo se encuentra en estado de descomposición.

El cadáver es de un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue decapitado. (Foto: ASONBOMD)
El cadáver es de un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue decapitado. (Foto: ASONBOMD)

Al momento se está a la espera de autoridades correspondientes para ejecutar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue del Inacif en  Antigua Guatemala, informó la Policía Nacional Civil.

Los Bomberos Municipales Departamentales estiman que la víctima tendría unos 30 años.

Agentes de la PNC acordonaron el área mientras se ejecuta el levantamiento del cuerpo. (Foto: Renato Melgar)
Agentes de la PNC acordonaron el área mientras se ejecuta el levantamiento del cuerpo. (Foto: Renato Melgar)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar