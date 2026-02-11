Capturan a dos terroristas del Barrio 18 luego de agredir a agentes de la PNC

-

Los agentes se presentaron al lugar debido a un llamado por escándalo en la vía pública y los dos supuestos pandilleros atacaron a los agentes.

Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a la 4a avenida entre la 3a y 4a calle de la colonia Kennedy, zona 18, por el escándalo protagonizado en la vía pública; al llegar dos hombres intentaron darse a la fuga, derrapando en el asfalto.

Los agentes se acercaron e intentaron auxiliar a las presuntas víctimas, pero estos empezaron a insultarlos y amenazarlos, uno de ellos empezó a golpear a uno de los agentes a quien le provocó heridas en el rostro y le desgarro el uniforme.

Las autoridades los señalan como integrantes de la mara 18 clica "Solo Raperos". (Foto: PNC)

De inmediato, otros agentes los sometieron al orden y los trasladaron a la Torre de Tribunales, fueron identificados por medio del dispositivo MI3, ya que no quisieron dar sus nombres, Cristopher Sebastián Reyes, de 21 años alias "Chencho" y Glenn Odair, de 20 alias el "Rojas".

Investigadores de la unidad contra el desarrollo criminal de las pandillas los señalan como integrantes activos de la mara 18, de la clica "Solo Raperos".

En el sistema de solvencias, carecen de antecedentes policiacos y el vehículo en que derraparon está solvente, fueron llevados a al juzgado de turno por escándalo en la vía pública y agresión a la autoridad.