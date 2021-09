Defensa de Juan Francisco Sandoval denuncia hermetismo y bloqueos

La defensa de Juan Francisco Sandoval denunció "hermetismo" en el MP para conocer casos contra el exjefe de FECI, y el bloque en la corte para acreditarse como defensores.

El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) denunció que varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a su residencia para localizarlo, pese a que salió del país desde el 24 de julio, como medida de resguardo a su integridad física.

Luego de ello, la abogada de Sandoval, Claudia González, denunció que el Ministerio Público (MP) ha trabajado con hermetismo y que desconoce si se trata de la orden de captura emitida por el caso de encubrimiento de deberes o de otra acusación en su contra.

Incluso, González aseguró que, hasta ahora, el Juzgado Séptimo Pluripersonal A, dirigido por el juez Fredy Orellana, no le ha permitido acreditarse como abogada defensora de Sandoval.

"Estamos un poco preocupados porque en realidad no sabemos si es el mismo caso o un caso diferente. Ha habido mucho hermetismo por parte del MP, de querer informar a la defensa del licenciado Juan Francisco (Sandoval) acerca de los casos existentes... Además, el juez (Orellana) no me ha permitido apersonarme dentro del expediente", manifestó la defensora a Soy502.

Esta situación ha provocado que la defensa de Sandoval no conozca a detalle cuáles son las circunstancias de por qué lo están buscando.

Debido a ello, González no ha podido acceder a información relacionada a los casos en contra de Sandoval, y según la defensora: "Es porque el juez no me ha permitido apersonarme. Los cinco memoriales presentados han sido rechazados por cuestiones de forma, que ya rallan en lo absurdo y violentan el derecho de defensa de mi defendido".

"Están criminalizando al licenciado Sandoval. A ello se suma que cuando llego al MP a buscar expedientes no los ubican porque, aunque la denuncia sea directa al licenciado Sandoval, ellos la clasifican como 'personal de la FECI' o 'expersonal de la FECI', así que cualquier denuncia es más difícil ubicarla", manifestó.

Intimidación

En cuanto a la presencia de agentes policiales en la residencia de los padres de Sandoval, la abogada manifestó su rechazo y lo consideró como un acto de intimidación.

"Es obvio que el licenciado Juan Francisco Sandoval no está en el país. Él no salió por una orden de captura, sino para resguardar su integridad física. Así que no sabemos cuál es la finalidad de hacer estas acciones, probablemente es un tema intimidatorio derivado de las acciones que se han suscitado últimamente", manifestó.