Dejan motocicleta encendida y ladrón aprovecha para llevársela (Video)

En cuestión de segundos un delincuente logra llevarse la motocicleta robada.
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Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en el que un hombre se roba una motocicleta en la colonia Kennedy en la zona 18 capitalina.
El video muestra a un hombre vestido con una camisa celeste y pantaloneta a bordo de una motocicleta, cuando se percata que otro vehículo de dos ruedas se encuentra con las llaves puestas y encendida, frente a un comercio del área.
Por algunos segundos analiza si alguien lo observa y al constatar que podía llevarse el vehículo, desciende de la moto en la que circulaba y rápidamente aborda la otra para huir en contra de la vía.
Momentos después, un hombre sale del comercio y se da cuenta del robo. Según la información del video, el hecho habría ocurrido el pasado miércoles 20 de mayo.