Conductor impacta contra trabajadores municipales (Video)

Un conductor no vio las señalizaciones provisionales y terminó colisionando.
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La Policía Municipal de Tiquisate compartió un video por medio de redes sociales, en el que se documentó un percance vial que ocurrió en una calzada de este municipio.
En el video se muestra cómo una motocicleta a gran velocidad colisiona contra trabajadores municipales que se encontraban en el área y que permanecían con señalización provisional colocada.
Tras impactar se observa que varios conos salen volando y que los trabajadores se acercan al accidentado para auxiliarlo.
La autoridad de tránsito hizo un llamado de conciencia a los conductores dentro de esta publicación. "Detrás de cada señal y cada cono, hay trabajadores exponiendo su vida para mantener nuestras vías en mejores condiciones. Un momento de distracción o exceso de velocidad puede tener consecuencias graves."
Mira el video: